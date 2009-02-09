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Опрос БТА Банка



Начало:  09.02.2009
Конец:  16.02.2009
Опрос не активен.
Голосов: 1566
 

Опрос БТА Банка: в розыгрыше какого автомобиля вы хотели бы принять участие при открытии вклада?
 Honda Civic
 Peugeot 407
 Mitsubishi Lancer
 Mazda 6
 Nissan Qashqai
 Toyota Corolla
 Volkswagen Passat

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