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Вы считаете, что новый вариант расчёта «Народного рейтинга»



Начало:  03.03.2009
Конец:  18.03.2009
Опрос не активен.
Голосов: 498
 

Вы считаете, что новый вариант расчёта «Народного рейтинга»:
 гораздо лучше старого, почти идеальный
 лучше старого, но есть к чему ещё стремиться
 такой же плохой, как и старый
 старый вариант лучше
 мне сложно судить, я не математик
 мне всё равно

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