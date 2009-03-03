Вы считаете, что новый вариант расчёта «Народного рейтинга»: гораздо лучше старого, почти идеальный лучше старого, но есть к чему ещё стремиться такой же плохой, как и старый старый вариант лучше мне сложно судить, я не математик мне всё равно