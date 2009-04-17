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Вам было бы удобно, чтобы банковский офис работал



Начало:  17.04.2009
Конец:  03.05.2009
Опрос не активен.
Голосов: 1511
 

Вам было бы удобно, чтобы банковский офис работал:
 Круглосуточно
 До 23-00
 До 21-00
 До 19-00
 Мне все равно

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