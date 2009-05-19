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Советуетесь ли Вы с вашими близкими перед открытием вклада?



Начало:  19.05.2009
Конец:  08.06.2009
Опрос не активен.
Голосов: 946
 

Советуетесь ли Вы с вашими близкими перед открытием вклада?
 да
 нет
 иногда

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