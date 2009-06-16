Каким интернет-банком вы пользуетесь? Сбербанк ОнЛ@йн (Сбербанк) Альфа-Клик (Альфа-Банк) Телебанк (ВТБ 24) Интернет-банк Банка Москвы Интернет-банк другого банка Я вообще не пользуюсь интернет-банком