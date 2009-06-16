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Каким интернет-банком вы пользуетесь?



Начало:  16.06.2009
Конец:  30.06.2009
Опрос не активен.
Голосов: 1427
 

Каким интернет-банком вы пользуетесь?
 Сбербанк ОнЛ@йн (Сбербанк)
 Альфа-Клик (Альфа-Банк)
 Телебанк (ВТБ 24)
 Интернет-банк Банка Москвы
 Интернет-банк другого банка
 Я вообще не пользуюсь интернет-банком

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