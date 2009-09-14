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Интересны ли вам обзоры «Клиенты – о банках»?



Начало:  14.09.2009
Конец:  28.09.2009
Опрос не активен.
Голосов: 534
 

Интересны ли вам обзоры «Клиенты – о банках»?
 Да, хотелось бы больше материалов на основе «Народного рейтинга»
 Да, но их сложно найти на сайте
 Нет, не интересны

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