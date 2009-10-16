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Какой инструмент оплаты в Интернете для вас наиболее предпочтителен?



Начало:  16.10.2009
Конец:  29.10.2009
Опрос не активен.
Голосов: 860
 

Какой инструмент оплаты в Интернете для вас наиболее предпочтителен?
 банковская карта
 электронные деньги
 перевод через интернет-банк
 не доверяю интернет-платежам

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