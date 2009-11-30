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Какой валюте вы сейчас доверяете?



Начало:  30.11.2009
Конец:  16.12.2009
Опрос не активен.
Голосов: 1270
 

Какой валюте вы сейчас доверяете?
 рубль
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