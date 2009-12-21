Вход

Карта какой платежной системы у вас в кошельке?



Начало:  21.12.2009
Конец:  20.01.2010
Опрос не активен.
Голосов: 2048
 

Карта какой платежной системы у вас в кошельке?
 MasterCard
 Visa
 И MasterCard, и Visa
 Другой
 Никакой

← к списку опросов