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Как вы относитесь к новому логотипу Сбербанка?



Начало:  21.12.2009
Конец:  20.01.2010
Опрос не активен.
Голосов: 1881
 

Как вы относитесь к новому логотипу Сбербанка?
 Понравился. Более современный, чем раньше.
 Прежний был лучше.
 Новый логотип такой же плохой как и старый.
 А разве у Сбербанка новый логотип?

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