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Нужна ли вам банковская карта с функцией оплаты метро?



Начало:  19.02.2010
Конец:  14.03.2010
Опрос не активен.
Голосов: 1409
 

Нужна ли вам банковская карта с функцией оплаты метро?
 да, активно пользуюсь
 да, собираюсь ее получить
 нет, мне это неинтересно

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