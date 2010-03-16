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Сбербанк вводит комиссию 3% за оплату ЖКУ в отделениях



Начало:  16.03.2010
Конец:  16.04.2010
Опрос не активен.
Голосов: 3023
 

Сбербанк вводит комиссию 3% за оплату ЖКУ в отделениях. Ваши действия?
 продолжу платить в отделении Сбербанка
 подключусь к «Сбербанк ОнЛ@айн», где комиссия 1%
 буду искать другой банк
 буду платить через интернет-банк другого банка
 уже оплачиваю ЖКУ через Интернет

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