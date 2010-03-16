Сбербанк вводит комиссию 3% за оплату ЖКУ в отделениях. Ваши действия? продолжу платить в отделении Сбербанка подключусь к «Сбербанк ОнЛ@айн», где комиссия 1% буду искать другой банк буду платить через интернет-банк другого банка уже оплачиваю ЖКУ через Интернет