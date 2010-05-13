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При выборе банка для вас важнее



Начало:  13.05.2010
Конец:  12.06.2010
Опрос не активен.
Голосов: 1296
 

При выборе банка для вас важнее:
 уровень сервиса, отзывчивость персонала
 тарифы
 территориальное удобство
 другое

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