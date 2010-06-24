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В какой валюте вы сейчас держите сбережения?



Начало:  24.06.2010
Конец:  24.07.2010
Опрос не активен.
Голосов: 2369
 

В какой валюте вы сейчас держите сбережения?
 рубли
 евро
 доллары
 смешанный пакет
 в другой
 у меня нет сбережений

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