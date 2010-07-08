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Если вы оформляли временную регистрацию в России, то как именно?



Начало:  08.07.2010
Конец:  07.08.2010
Опрос не активен.
Голосов: 612
 

Если вы оформляли временную регистрацию в России, то как именно?
 легально через подразделения миграционной службы
 за деньги через посредников
 не знаю, за меня это делал работодатель
 я живу в России нелегально

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