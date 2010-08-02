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Кто вам помог решить проблему с банком?



Начало:  02.08.2010
Конец:  01.09.2010
Опрос не активен.
Голосов: 871
 

Кто вам помог решить проблему с банком?
 сам банк
 Центробанк
 Роспотребнадзор
 ФАС
 суд
 Банки.ру
 никто
 никуда не жаловался, хотя проблемы были

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