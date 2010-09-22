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Испытываете ли вы неудобство от использования одноразовых паролей в интернет-банке?



Начало:  22.09.2010
Конец:  06.10.2010
Опрос не активен.
Голосов: 684
 

Испытываете ли вы неудобство от использования одноразовых паролей в интернет-банке?
 да, считаю, что они нужны лишь для подтверждения операций
 нет, это необходимая мера безопасности
 в моем интернет-банке одноразовых кодов нет
 мне все равно

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