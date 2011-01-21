Вход

Сколько вы тратите на путешествия (из расчета на члена семьи)?



Начало:  21.01.2011
Конец:  21.02.2011
Опрос не активен.
Голосов: 327
 

Сколько вы тратите на путешествия (из расчета на члена семьи)?
 Более 10 тыс. долл. в год
 5-10 тыс. долл. в год
 2-5 тыс. долл. в год
 Менее 2 тыс. долл. в год
 Я не путешествую

← к списку опросов