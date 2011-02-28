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Есть ли у вас iPad?



Начало:  28.02.2011
Конец:  28.03.2011
Опрос не активен.
Голосов: 302
 

Есть ли у вас iPad?
 Да, это полезная вещь
 Нет, но гаджет интересный
 Не вижу в нем смысла

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