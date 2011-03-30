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Портрет посетителя Банки.ру. Кто вы?



Начало:  30.03.2011
Конец:  30.04.2011
Опрос не активен.
Голосов: 1108
 

Портрет посетителя Банки.ру. Кто вы?
 Клиент
 Сотрудник
 И клиент, и сотрудник

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