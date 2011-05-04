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8 сентября - День финансиста. Какой формат вы бы предпочли?



Начало:  04.05.2011
Конец:  04.06.2011
Опрос не активен.
Голосов: 923
 

8 сентября - День финансиста. Какой формат вы бы предпочли? (Опрос проводится при поддержке Unitedfinancialgang)
 Официальная церемония
 Празднование в ночном клубе
 Деловой прием и дискотека

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