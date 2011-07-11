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Какой приз вручать победителю Народного рейтинга?



Начало:  11.07.2011
Конец:  20.07.2011
Опрос не активен.
Голосов: 1251
 

Какой приз вручать победителю Народного рейтинга?
 iPhone
 iPad
 Видеокамеру
 Фотоаппарат
 Ноутбук
 Компьютер
 Sony PlayStation3
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