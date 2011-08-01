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Спорный момент: Изменит ли принятие закона о взыскании просроченной задолженности работу коллекторов?



Начало:  01.08.2011
Конец:  04.08.2011
Опрос не активен.
Голосов: 93

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