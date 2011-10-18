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Какое из названий для вас более понятно опишет суть раздела с информационными статьями??



Начало:  09.11.2011
Конец:  15.11.2011
Опрос не активен.
Голосов: 529
 

Раздел сайта, расшифровывающий банковские и финансово-экономические термины, должен называться:
 Банк знаний
 Банковский глоссарий
 Финансовая грамота
 WikiБанк
 Банковский словарь
 Финансовая терминология
 Банковская словопедия
 Толковый банковский словарь
 Вы о чём?
...или ваш вариант?

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