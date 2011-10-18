Вопросы по разделу блогов

Как вы пользуетесь блогами? Веду блог и пишу там что хочу Веду блог по актуальной (интересной) тематике Периодически читаю личные мнения интересных людей Слежу за мнением тех, кто мне интересен через подписку Собираю свою интересную ленту, чтобы быть в курсе событий Вообще не пользуюсь блогами Я не знаю слово "блог" и не понимаю, о чём вы :( ...или ваш вариант?

