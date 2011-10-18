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Спорный момент: Нужна ли в России универсальная электронная карта?



Начало:  21.11.2011
Конец:  23.11.2011
Опрос не активен.
Голосов: 316

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