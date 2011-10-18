Используете ли вы соцсети в работе?

Общаетесь ли вы в соцсетях по работе? Да, у нас есть закрытая группа сотрудников Да, решаю с коллегами рабочие вопросы Да, но коллеги - мои друзья, я не делаю различий Да, только с внешними партнёрами Да, мой профиль там вместо резюме :) Нет, социальные сети - только для друзей Не использую социальные сети на работе Не работаю, и поэтому мой ответ "нет"