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Используете ли вы соцсети в работе?



Начало:  28.11.2011
Конец:  11.12.2011
Опрос не активен.
Голосов: 1311

 Нам интересно ваше мнение об использовании вами социальных сетей для рабочих отношений.
 

Общаетесь ли вы в соцсетях по работе?
 Да, у нас есть закрытая группа сотрудников
 Да, решаю с коллегами рабочие вопросы
 Да, но коллеги - мои друзья, я не делаю различий
 Да, только с внешними партнёрами
 Да, мой профиль там вместо резюме :)
 Нет, социальные сети - только для друзей
 Не использую социальные сети на работе
 Не работаю, и поэтому мой ответ "нет"

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