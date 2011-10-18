Вход

Спорный момент: Будет ли в следующем году в российской экономике кризис?



Начало:  27.12.2011
Конец:  31.12.2011
Опрос не активен.
Голосов: 322

 Посмотреть материал →
 

Вы ждете кризис в 2012 году?
 Да
 Нет
 Мне безразлично

← к списку опросов