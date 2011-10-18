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Спорный момент: Должен ли ЦБ регулировать ставки по вкладам?



Начало:  16.01.2012
Конец:  19.01.2012
Опрос не активен.
Голосов: 264

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Нужно ли ограничивать ставки по вкладам?
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