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Информация по каким кредитным продуктам вам наиболее интересна?

Начало: 07.04.2005

Конец: 22.04.2005

Опрос не активен.

Голосов: 338

Информация по каким кредитным продуктам вам наиболее интересна?
Автокредиты
  14,50% (49)
Ипотечные кредиты
  28,99% (98)
Кредитные карты
  16,57% (56)
Кредиты на неотложные нужды
  39,94% (135)

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