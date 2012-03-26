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Спорный момент: Нужны ли банкам офисы партнеров для продажи своих продуктов?

Начало: 26.03.2012

Конец: 29.03.2012

Опрос не активен.

Голосов: 145

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Нужны ли банкам посредники для продажи продуктов?
Да
  51,72% (75)
Нет
  35,86% (52)
Мне безразлично
  12,41% (18)

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