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Спорный момент: Нужно ли увеличивать капитал банков до 1 млрд рублей?

Начало: 21.05.2013

Конец: 22.05.2013

Опрос не активен.

Голосов: 225

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Нужно ли увеличивать капитал банков?
Да
  37,33% (84)
Нет
  56,00% (126)
Мне безразлично
  6,67% (15)

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