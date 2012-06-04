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Спорный момент: Смогут ли кредитные карты вытеснить кредиты наличными?

Начало: 04.06.2012

Конец: 07.06.2012

Опрос не активен.

Голосов: 272

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