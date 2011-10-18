Какой формат более предпочтителен для россиян: традиционный банк или «финансовый магазин»?

(для конференции Retail Business Russia) Банковские услуги стали частью жизни большинства российских граждан. Было бы здорово, если финансовые организации, в свою очередь, становились более комфортными и предоставляли не только финансовые услуги, но и эмоциональное удовольствие 36,09% (83) Подобные услуги приемлемы только для молодежи и / или экономически-активного населения 17,39% (40) Банк должен внушать «серьезность момента» и оставаться финансовой организацией 46,52% (107)