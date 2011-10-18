Какой формат более предпочтителен для россиян: традиционный банк или «финансовый магазин»?
(для конференции Retail Business Russia)
Банковские услуги стали частью жизни большинства российских граждан. Было бы здорово, если финансовые организации, в свою очередь, становились более комфортными и предоставляли не только финансовые услуги, но и эмоциональное удовольствие
36,09% (83)
Подобные услуги приемлемы только для молодежи и / или экономически-активного населения
17,39% (40)
Банк должен внушать «серьезность момента» и оставаться финансовой организацией