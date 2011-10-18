Что Вас привлекает в кобрендовых картах банков и авиакомпаний? Реальная возможность получить бесплатный авиабилет 34,26% (74) Возможность копить баллы по программе не только за оплату товаров и услуг, но и за снятие наличных 3,70% (8) Приветственные мили, которые начисляются по кобрендовой программе 0,46% (1) Возможность бесплатно получить улучшенный сервис от авиакомпании 3,24% (7) Возможность получить не только билет, но и другие подарки 3,24% (7) Мне просто нравится участвовать в программах лояльности, но я не жду от этого больших результатов 5,56% (12) Считаю, что это бесполезный банковский продукт 49,54% (107)