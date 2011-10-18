|
|
|Что Вас привлекает в кобрендовых картах банков и авиакомпаний?
|
|Реальная возможность получить бесплатный авиабилет
|
|
| 34,26% (74)
|Возможность копить баллы по программе не только за оплату товаров и услуг, но и за снятие наличных
|
|
| 3,70% (8)
|Приветственные мили, которые начисляются по кобрендовой программе
|
|
| 0,46% (1)
|Возможность бесплатно получить улучшенный сервис от авиакомпании
|
|
| 3,24% (7)
|Возможность получить не только билет, но и другие подарки
|
|
| 3,24% (7)
|Мне просто нравится участвовать в программах лояльности, но я не жду от этого больших результатов
|
|
| 5,56% (12)
|Считаю, что это бесполезный банковский продукт
|
|
| 49,54% (107)