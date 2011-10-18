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Что Вас привлекает в кобрендовых картах банков и авиакомпаний?
Реальная возможность получить бесплатный авиабилет
  34,26% (74)
Возможность копить баллы по программе не только за оплату товаров и услуг, но и за снятие наличных
  3,70% (8)
Приветственные мили, которые начисляются по кобрендовой программе
  0,46% (1)
Возможность бесплатно получить улучшенный сервис от авиакомпании
  3,24% (7)
Возможность получить не только билет, но и другие подарки
  3,24% (7)
Мне просто нравится участвовать в программах лояльности, но я не жду от этого больших результатов
  5,56% (12)
Считаю, что это бесполезный банковский продукт
  49,54% (107)

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