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Спорный момент: Стоит ли брать плату за интернет-банкинг?

Начало: 04.12.2012

Конец: 07.12.2012

Опрос не активен.

Голосов: 344

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Должен ли интернет-банк быть платным?
Да
  15,12% (52)
Нет
  84,88% (292)

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