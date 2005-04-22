Какая информация на сайте вам наиболее интересна?

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Голосов: 191

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Новости
  9,47% (18)
Ставки по вкладам
  28,42% (54)
Отзывы о банках
  53,68% (102)
Другое
  8,42% (16)

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