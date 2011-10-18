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Какое радио вы слушаете по дороге на работу?
Маяк FM
  7,17% (159)
Business FM
  10,87% (241)
Relax FM
  4,96% (110)
Finam FM
  2,71% (60)
Best FM
  2,75% (61)
Коммерсант FM
  4,10% (91)
Радио Спорт FM
  15,61% (346)
Слушаю другие радиостанции
  51,83% (1149)

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