Какое радио вы слушаете по дороге на работу? Маяк FM 7,17% (159) Business FM 10,87% (241) Relax FM 4,96% (110) Finam FM 2,71% (60) Best FM 2,75% (61) Коммерсант FM 4,10% (91) Радио Спорт FM 15,61% (346) Слушаю другие радиостанции 51,83% (1149)