Вход

Спорный момент: Нужна ли сейчас банкам интернет-реклама для привлечения заемщиков?

Начало: 10.10.2013

Конец: 14.10.2013

Опрос не активен.

Голосов: 135

Посмотреть материал →
Нужно ли привлекать заемщиков с помощью интернет-рекламы?
Да
  64,44% (87)
Нет
  17,78% (24)
Мне безразлично
  17,78% (24)

← к списку опросов