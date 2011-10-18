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Ощутили ли вы изменения в лучшую сторону после принятия закона «О потребительском кредите (займе)», который вступил в силу 1 июля 2014 года?
Да
  11,21% (12)
Нет
  57,94% (62)
Затрудняюсь ответить
  30,84% (33)

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