Как часто вы пользуетесь онлайн-банкингом?

5,23% (34)

Реже 1 раза в месяц

8,00% (52)

1-2 раза в месяц

13,08% (85)

2-4 раз в месяц

73,69% (479)

5 и более раз в месяц

Как часто вы пользуетесь мобильными приложениями для банкинга?

19,41% (125)

Реже 1 раза в месяц

6,37% (41)

1-2 раза в месяц

8,70% (56)

2-4 раз в месяц

65,53% (422)

5 и более раз в месяц

Для каких целей вы используете онлайн- и мобильный банкинг чаще всего:

41,56% (271)

Денежные переводы

15,34% (100)

Проверка баланса

36,96% (241)

Оплата счетов

2,30% (15)

Оплата кредитов

0,15% (1)

Управление инвестиционными счетами

0,46% (3)

Открытие депозита

0,00% (0)

Оформление кредита

0,46% (3)

Открытие и закрытие счета

0,92% (6)

Решение проблем и технических вопросов, связанных со счетом

1,84% (12)

Другое

Насколько вы довольны качеством мобильного приложения вашего банка?

35,80% (227)

Полностью доволен

38,17% (242)

Доволен

17,19% (109)

Отношусь нейтрально

5,68% (36)

Недоволен

3,15% (20)

Полностью недоволен

Насколько вы довольны качеством онлайн-банкинга в вашем банке?

39,57% (256)

Полностью доволен

41,89% (271)

Доволен

10,36% (67)

Отношусь нейтрально

6,34% (41)

Недоволен

1,85% (12)

Полностью недоволен

Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит более инновационные инструменты и сервисы?

10,75% (70)

Готов

22,27% (145)

Скорее да, чем нет

39,94% (260)

Скорее нет, чем да

20,12% (131)

Не готов

6,91% (45)

Затрудняюсь ответить

Каким способом вы чаще всего взаимодействуете с вашим банком?

6,23% (37)

Визит в отделение

43,77% (260)

Онлайн-сервис

35,02% (208)

Мобильное приложение

5,22% (31)

Банкомат

8,59% (51)

Колл-центр

1,18% (7)

Другое

Каким способом вы решаете проблемы и вопросы, связанные с вашим счетом?

20,28% (132)

Визит в отделение банка

60,06% (391)

Звонок в колл-центр

10,14% (66)

Использование обратной связи в онлайн-сервисе

7,07% (46)

Связь через мобильное приложение

2,46% (16)

Другое

Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь?

38,71% (252)

Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков

49,31% (321)

Входит в топ-50 крупнейших банков страны

7,53% (49)

Крупный региональный банк

4,45% (29)

Небольшой банк