Как часто вы пользуетесь онлайн-банкингом?
5,23% (34)
Реже 1 раза в месяц
8,00% (52)
1-2 раза в месяц
13,08% (85)
2-4 раз в месяц
73,69% (479)
5 и более раз в месяц
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Как часто вы пользуетесь мобильными приложениями для банкинга?
19,41% (125)
Реже 1 раза в месяц
6,37% (41)
1-2 раза в месяц
8,70% (56)
2-4 раз в месяц
65,53% (422)
5 и более раз в месяц
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Для каких целей вы используете онлайн- и мобильный банкинг чаще всего:
41,56% (271)
Денежные переводы
15,34% (100)
Проверка баланса
36,96% (241)
Оплата счетов
2,30% (15)
Оплата кредитов
0,15% (1)
Управление инвестиционными счетами
0,46% (3)
Открытие депозита
0,00% (0)
Оформление кредита
0,46% (3)
Открытие и закрытие счета
0,92% (6)
Решение проблем и технических вопросов, связанных со счетом
1,84% (12)
Другое
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Насколько вы довольны качеством мобильного приложения вашего банка?
35,80% (227)
Полностью доволен
38,17% (242)
Доволен
17,19% (109)
Отношусь нейтрально
5,68% (36)
Недоволен
3,15% (20)
Полностью недоволен
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Насколько вы довольны качеством онлайн-банкинга в вашем банке?
39,57% (256)
Полностью доволен
41,89% (271)
Доволен
10,36% (67)
Отношусь нейтрально
6,34% (41)
Недоволен
1,85% (12)
Полностью недоволен
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Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит более инновационные инструменты и сервисы?
10,75% (70)
Готов
22,27% (145)
Скорее да, чем нет
39,94% (260)
Скорее нет, чем да
20,12% (131)
Не готов
6,91% (45)
Затрудняюсь ответить
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Каким способом вы чаще всего взаимодействуете с вашим банком?
6,23% (37)
Визит в отделение
43,77% (260)
Онлайн-сервис
35,02% (208)
Мобильное приложение
5,22% (31)
Банкомат
8,59% (51)
Колл-центр
1,18% (7)
Другое
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Каким способом вы решаете проблемы и вопросы, связанные с вашим счетом?
20,28% (132)
Визит в отделение банка
60,06% (391)
Звонок в колл-центр
10,14% (66)
Использование обратной связи в онлайн-сервисе
7,07% (46)
Связь через мобильное приложение
2,46% (16)
Другое
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Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь?
38,71% (252)
Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков
49,31% (321)
Входит в топ-50 крупнейших банков страны
7,53% (49)
Крупный региональный банк
4,45% (29)
Небольшой банк
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