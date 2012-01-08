Укажите ваш возраст
9,31% (104)
18-25
36,97% (413)
26-35
23,55% (263)
36-45
18,44% (206)
46-55
11,73% (131)
56 лет и старше
архив вопросов
В каком типе населенного пункта вы проживаете?
58,85% (655)
Москва и С. Петербург
13,39% (149)
Свыше 1 млн чел. (кроме столиц)
9,43% (105)
От 500 тыс. до 1 млн чел.
11,23% (125)
От 100 тыс. до 500 тыс. чел.
6,02% (67)
От 10 тыс. до 100 тыс. чел.
1,08% (12)
Менее 10 тыс. чел., сельские населенные пункты
архив вопросов
Использовали ли вы информацию о вкладах, полученную с портала Банки.ру, для открытия вклада в банке?
80,25% (890)
Да
19,75% (219)
Нет
архив вопросов
Открывали ли вы когда-нибудь вклад в банке?
98,20% (1092)
Да
1,80% (20)
Нет
архив вопросов
Какой способ открытия вклада является для вас наиболее удобным?
57,09% (640)
Отделение
39,43% (442)
Интернет-банк
1,25% (14)
Мобильный банкинг
1,52% (17)
Встреча с выездным специалистом (курьером)
0,71% (8)
Другое (указать)
архив вопросов
Открывали ли вы вклады через интернет-банк/мобильный банк?
61,59% (680)
Да
38,41% (424)
Нет
архив вопросов
Держите ли вы вклады в рублях или валюте?
51,36% (566)
Руб.
3,45% (38)
Валюта
45,19% (498)
Руб. и валюта
архив вопросов
Какой срок вклада для вас предпочтителен?
15,18% (168)
До 6 месяцев
45,80% (507)
6 -12 месяцев
26,11% (289)
12 - 24 месяца
12,92% (143)
Более 24 месяцев
архив вопросов
В скольких банках у вас открыты вклады?
46,38% (506)
1-2
31,16% (340)
3-5
22,46% (245)
более 5
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Как часто вы меняете банк для размещения вклада?
39,86% (440)
Ежегодно
37,59% (415)
Раз в 2-3 года
6,07% (67)
Раз в 5 лет
16,49% (182)
Никогда не менял
архив вопросов
Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит выше ставку на 0,5-1 процентный пункт?
27,58% (307)
Готов
51,12% (569)
Готов при значительной разнице в ставках (1.5-2%)
12,58% (140)
Не готов
8,72% (97)
Затрудняюсь ответить
архив вопросов
Размещаете ли вы вклад сверх лимита в 1,4 млн рублей, застрахованного Агентством страхования вкладов?
12,94% (144)
Да
87,06% (969)
Нет
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