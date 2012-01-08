Укажите ваш возраст

9,31% (104)

18-25

36,97% (413)

26-35

23,55% (263)

36-45

18,44% (206)

46-55

11,73% (131)

56 лет и старше

В каком типе населенного пункта вы проживаете?

58,85% (655)

Москва и С. Петербург

13,39% (149)

Свыше 1 млн чел. (кроме столиц)

9,43% (105)

От 500 тыс. до 1 млн чел.

11,23% (125)

От 100 тыс. до 500 тыс. чел.

6,02% (67)

От 10 тыс. до 100 тыс. чел.

1,08% (12)

Менее 10 тыс. чел., сельские населенные пункты

Использовали ли вы информацию о вкладах, полученную с портала Банки.ру, для открытия вклада в банке?

80,25% (890)

Да

19,75% (219)

Нет

Открывали ли вы когда-нибудь вклад в банке?

98,20% (1092)

Да

1,80% (20)

Нет

Какой способ открытия вклада является для вас наиболее удобным?

57,09% (640)

Отделение

39,43% (442)

Интернет-банк

1,25% (14)

Мобильный банкинг

1,52% (17)

Встреча с выездным специалистом (курьером)

0,71% (8)

Другое (указать)

Открывали ли вы вклады через интернет-банк/мобильный банк?

61,59% (680)

Да

38,41% (424)

Нет

Держите ли вы вклады в рублях или валюте?

51,36% (566)

Руб.

3,45% (38)

Валюта

45,19% (498)

Руб. и валюта

Какой срок вклада для вас предпочтителен?

15,18% (168)

До 6 месяцев

45,80% (507)

6 -12 месяцев

26,11% (289)

12 - 24 месяца

12,92% (143)

Более 24 месяцев

В скольких банках у вас открыты вклады?

46,38% (506)

1-2

31,16% (340)

3-5

22,46% (245)

более 5

Как часто вы меняете банк для размещения вклада?

39,86% (440)

Ежегодно

37,59% (415)

Раз в 2-3 года

6,07% (67)

Раз в 5 лет

16,49% (182)

Никогда не менял

Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит выше ставку на 0,5-1 процентный пункт?

27,58% (307)

Готов

51,12% (569)

Готов при значительной разнице в ставках (1.5-2%)

12,58% (140)

Не готов

8,72% (97)

Затрудняюсь ответить

Размещаете ли вы вклад сверх лимита в 1,4 млн рублей, застрахованного Агентством страхования вкладов?

12,94% (144)

Да

87,06% (969)

Нет