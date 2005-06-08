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Вы согласитесь передать данные о себе кредитному бюро?

Начало: 08.06.2005

Конец: 14.07.2005

Опрос не активен.

Голосов: 311

Вы согласитесь передать данные о себе кредитному бюро?
Вы согласитесь передать данные о себе кредитному бюро?
Да
  56,63% (175)
Нет
  33,66% (104)
Еще не решил
  9,71% (30)

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