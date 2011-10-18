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Как забота банков о безопасности влияет на удобство обслуживания?



Начало:  31.05.2017
Конец:  30.06.2017
Опрос не активен.
Голосов: 231
Насколько активно вы пользуетесь банковскими картами?
Активно пользуюсь картой везде, где возможна оплата с ее помощью
  70,56% (163)
Есть несколько карт, выбор использования которых зависит от стран посещения и/или канала использования (онлайн или оффлайн покупки)
  16,88% (39)
Пользуюсь картой для оплаты счетов, покупок в магазинах, но стараюсь не пользоваться ею для онлайн-платежей
  5,63% (13)
Стараюсь не держать деньги на карте
  3,03% (7)
Совершаю онлайн-платежи с помощью карты, но в магазинах предпочитаю наличные
  3,46% (8)
Не пользуюсь
  0,43% (1)
Как часто вы получаете уведомления от банков (по телефону, смс, e-mail, во время совершения платежей и пр.), связанные с безопасностью средств на ваших счетах (нерекламного характера).
Никогда не получал
  26,64% (61)
Случалось раз или два
  30,57% (70)
Иногда приходят предупреждения о том, что участились случаи мошенничества, и стоит быть бдительным
  15,72% (36)
Да, меня регулярно предупреждают о мерах безопасности – например, о том, что не стоит никому сообщать пин-код, личные данные и т.п., даже если их запрашивают от имени банка
  25,76% (59)
Другое
  1,31% (3)
Если вы получаете уведомления о безопасности от банка (нерекламного характера), то в какой форме они чаще всего поступают?
СМС
  54,17% (117)
Сообщения в личном кабинете онлайн-банка
  7,87% (17)
Мне звонят из банка
  6,48% (14)
По электронной почте
  4,63% (10)
Во время совершения платежей
  11,57% (25)
Другое
  15,28% (33)
Случалось ли, что ваш банк блокировал карту или отказывал в операции из-за подозрений, что доступ к счету пытаются получить злоумышленники?
Нет, никогда
  64,94% (150)
Да, такое со мной случалось в России, но крайне редко
  17,75% (41)
Да, со мной такое случалось за границей, но крайне редко
  8,23% (19)
Со мной такое периодически случается в России
  3,90% (9)
Со мной такое периодически случается за границей
  3,03% (7)
Со мной такое случается как в России, так и за рубежом
  2,16% (5)
Если банк хотя бы раз блокировал вашу карту по соображениям безопасности, то насколько серьезные проблемы для вас это вызвало?
Для меня это прошло безболезненно – я позвонил в банк, и ее тут же разблокировали
  18,09% (36)
Особых проблем это не вызвало, но пришлось идти в отделение, чтобы ее разблокировать
  9,05% (18)
Это вызвало заметные неудобства – я не мог сразу ее разблокировать, поэтому не получилось совершить ряд покупок и т.п.
  10,55% (21)
Это вызвало серьезные проблемы
  9,05% (18)
Другое
  53,27% (106)
Что банк вам предложил сделать после блокировки:
Не дал альтернативы, заблокировал и все
  22,40% (43)
Временно разблокировал карту для снятия необходимой суммы, после чего снова заблокировал
  2,08% (4)
Предоставил возможность получить наличные через банки-партнеры за рубежом
  2,08% (4)
Выслал новую карту почтой
  0,00% (0)
Установил ограничения на определенный тип операций (например, только на снятие наличных)
  4,17% (8)
Другое
  69,27% (133)
Как вы отнеслись к блокировке карты по соображениям безопасности:
Нейтрально – я практически не заметил неудобств
  5,45% (11)
С пониманием – это делается для моей же пользы
  32,18% (65)
С некоторой долей негатива – хотя я понимаю, что блокировка, скорее всего, оправдана, я бы предпочел, чтобы банк не предпринимал подобных действий
  16,83% (34)
Отрицательно – считаю, что банк просто перестраховался, никакой опасности операция не представляла; банк должен более интеллектуально подходить к мониторингу операций и не доставлять неудобств своим клиентам
  7,43% (15)
Крайне отрицательно – считаю, что блокировка карты – это крайняя мера, банк должен предоставлять и иные варианты для клиентов
  6,93% (14)
Другое
  31,19% (63)
Что, по-вашему, должны предпринимать банки, чтобы обеспечить безопасность и при этом не причинять неудобств своим клиентам (выберите несколько вариантов ответа с помощью клавиши Ctrl)?
Ничего – меня устраивает нынешняя ситуация
  9,86% (29)
Перестать перестраховываться – мне кажется, что опасность меньше, чем нам это преподносят
  4,76% (14)
Ввести дополнительные степени защиты карт
  22,45% (66)
Информировать клиентов о том, как они могут защитить себя от мошенников, чтобы те использовали карты осмотрительно – тогда необходимости в блокировке не будет
  19,05% (56)
Усовершенствовать систему безопасности – использовать современные инструменты противодействия мошенническим операциям, чтобы не досаждать клиентам
  39,12% (115)
Другое
  4,76% (14)
Предоставляет ли ваш банк механизмы снижения рисков использования карт?
Нет, ничего не предоставляет
  14,41% (33)
Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., и я пользуюсь этим
  28,82% (66)
Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., но я этим не пользуюсь
  13,97% (32)
Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, и я пользуюсь данной возможностью
  7,42% (17)
Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, но я не пользуюсь данной возможностью
  1,75% (4)
Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке) и я пользуюсь данной возможностью
  11,79% (27)
Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке), но я не пользуюсь данной возможностью
  1,31% (3)
Не знаю
  20,52% (47)
Как бы вы оценили, насколько надежно ваш банк защищает ваши карты от возможного мошенничества по личным впечатлениям и опыту?
Слабая
  7,46% (17)
Удовлетворительная
  29,39% (67)
Надежная
  38,16% (87)
Очень надежная
  10,09% (23)
Затрудняюсь ответить
  14,91% (34)
Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь?
Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков
  51,33% (116)
Входит в топ-50 крупнейших банков страны
  45,13% (102)
Крупный региональный банк
  2,21% (5)
Небольшой банк
  1,33% (3)
Влияют ли отзывы клиентов банков о блокировках по причине безопасности на ваш выбор в пользу того или иного банка?
Да – негативно
  22,27% (51)
Да – позитивно
  8,73% (20)
Нет, мне это не важно
  31,88% (73)
Не задумывался об этом раньше, но спасибо, что напомнили
  37,12% (85)

Если вы пользуетесь картами нескольких банков, то можете пройти данный опрос еще раз.

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