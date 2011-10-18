Как забота банков о безопасности влияет на удобство обслуживания?

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|
|Насколько активно вы пользуетесь банковскими картами?
|
|Активно пользуюсь картой везде, где возможна оплата с ее помощью
|
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| 70,56% (163)
|Есть несколько карт, выбор использования которых зависит от стран посещения и/или канала использования (онлайн или оффлайн покупки)
|
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| 16,88% (39)
|Пользуюсь картой для оплаты счетов, покупок в магазинах, но стараюсь не пользоваться ею для онлайн-платежей
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| 5,63% (13)
|Стараюсь не держать деньги на карте
|
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| 3,03% (7)
|Совершаю онлайн-платежи с помощью карты, но в магазинах предпочитаю наличные
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| 3,46% (8)
|Не пользуюсь
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| 0,43% (1)
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|Как часто вы получаете уведомления от банков (по телефону, смс, e-mail, во время совершения платежей и пр.), связанные с безопасностью средств на ваших счетах (нерекламного характера).
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|Никогда не получал
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| 26,64% (61)
|Случалось раз или два
|
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| 30,57% (70)
|Иногда приходят предупреждения о том, что участились случаи мошенничества, и стоит быть бдительным
|
|
| 15,72% (36)
|Да, меня регулярно предупреждают о мерах безопасности – например, о том, что не стоит никому сообщать пин-код, личные данные и т.п., даже если их запрашивают от имени банка
|
|
| 25,76% (59)
|Другое
|
|
| 1,31% (3)
|
|Если вы получаете уведомления о безопасности от банка (нерекламного характера), то в какой форме они чаще всего поступают?
|
|СМС
|
|
| 54,17% (117)
|Сообщения в личном кабинете онлайн-банка
|
|
| 7,87% (17)
|Мне звонят из банка
|
|
| 6,48% (14)
|По электронной почте
|
|
| 4,63% (10)
|Во время совершения платежей
|
|
| 11,57% (25)
|Другое
|
|
| 15,28% (33)
|
|Случалось ли, что ваш банк блокировал карту или отказывал в операции из-за подозрений, что доступ к счету пытаются получить злоумышленники?
|
|Нет, никогда
|
|
| 64,94% (150)
|Да, такое со мной случалось в России, но крайне редко
|
|
| 17,75% (41)
|Да, со мной такое случалось за границей, но крайне редко
|
|
| 8,23% (19)
|Со мной такое периодически случается в России
|
|
| 3,90% (9)
|Со мной такое периодически случается за границей
|
|
| 3,03% (7)
|Со мной такое случается как в России, так и за рубежом
|
|
| 2,16% (5)
|
|Если банк хотя бы раз блокировал вашу карту по соображениям безопасности, то насколько серьезные проблемы для вас это вызвало?
|
|Для меня это прошло безболезненно – я позвонил в банк, и ее тут же разблокировали
|
|
| 18,09% (36)
|Особых проблем это не вызвало, но пришлось идти в отделение, чтобы ее разблокировать
|
|
| 9,05% (18)
|Это вызвало заметные неудобства – я не мог сразу ее разблокировать, поэтому не получилось совершить ряд покупок и т.п.
|
|
| 10,55% (21)
|Это вызвало серьезные проблемы
|
|
| 9,05% (18)
|Другое
|
|
| 53,27% (106)
|
|Что банк вам предложил сделать после блокировки:
|
|Не дал альтернативы, заблокировал и все
|
|
| 22,40% (43)
|Временно разблокировал карту для снятия необходимой суммы, после чего снова заблокировал
|
|
| 2,08% (4)
|Предоставил возможность получить наличные через банки-партнеры за рубежом
|
|
| 2,08% (4)
|Выслал новую карту почтой
|
|
| 0,00% (0)
|Установил ограничения на определенный тип операций (например, только на снятие наличных)
|
|
| 4,17% (8)
|Другое
|
|
| 69,27% (133)
|
|Как вы отнеслись к блокировке карты по соображениям безопасности:
|
|Нейтрально – я практически не заметил неудобств
|
|
| 5,45% (11)
|С пониманием – это делается для моей же пользы
|
|
| 32,18% (65)
|С некоторой долей негатива – хотя я понимаю, что блокировка, скорее всего, оправдана, я бы предпочел, чтобы банк не предпринимал подобных действий
|
|
| 16,83% (34)
|Отрицательно – считаю, что банк просто перестраховался, никакой опасности операция не представляла; банк должен более интеллектуально подходить к мониторингу операций и не доставлять неудобств своим клиентам
|
|
| 7,43% (15)
|Крайне отрицательно – считаю, что блокировка карты – это крайняя мера, банк должен предоставлять и иные варианты для клиентов
|
|
| 6,93% (14)
|Другое
|
|
| 31,19% (63)
|
|Что, по-вашему, должны предпринимать банки, чтобы обеспечить безопасность и при этом не причинять неудобств своим клиентам (выберите несколько вариантов ответа с помощью клавиши Ctrl)?
|
|Ничего – меня устраивает нынешняя ситуация
|
|
| 9,86% (29)
|Перестать перестраховываться – мне кажется, что опасность меньше, чем нам это преподносят
|
|
| 4,76% (14)
|Ввести дополнительные степени защиты карт
|
|
| 22,45% (66)
|Информировать клиентов о том, как они могут защитить себя от мошенников, чтобы те использовали карты осмотрительно – тогда необходимости в блокировке не будет
|
|
| 19,05% (56)
|Усовершенствовать систему безопасности – использовать современные инструменты противодействия мошенническим операциям, чтобы не досаждать клиентам
|
|
| 39,12% (115)
|Другое
|
|
| 4,76% (14)
|
|Предоставляет ли ваш банк механизмы снижения рисков использования карт?
|
|Нет, ничего не предоставляет
|
|
| 14,41% (33)
|Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., и я пользуюсь этим
|
|
| 28,82% (66)
|Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., но я этим не пользуюсь
|
|
| 13,97% (32)
|Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, и я пользуюсь данной возможностью
|
|
| 7,42% (17)
|Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, но я не пользуюсь данной возможностью
|
|
| 1,75% (4)
|Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке) и я пользуюсь данной возможностью
|
|
| 11,79% (27)
|Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке), но я не пользуюсь данной возможностью
|
|
| 1,31% (3)
|Не знаю
|
|
| 20,52% (47)
|
|Как бы вы оценили, насколько надежно ваш банк защищает ваши карты от возможного мошенничества по личным впечатлениям и опыту?
|
|Слабая
|
|
| 7,46% (17)
|Удовлетворительная
|
|
| 29,39% (67)
|Надежная
|
|
| 38,16% (87)
|Очень надежная
|
|
| 10,09% (23)
|Затрудняюсь ответить
|
|
| 14,91% (34)
|
|Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь?
|
|Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков
|
|
| 51,33% (116)
|Входит в топ-50 крупнейших банков страны
|
|
| 45,13% (102)
|Крупный региональный банк
|
|
| 2,21% (5)
|Небольшой банк
|
|
| 1,33% (3)
|
|Влияют ли отзывы клиентов банков о блокировках по причине безопасности на ваш выбор в пользу того или иного банка?
|
|Да – негативно
|
|
| 22,27% (51)
|Да – позитивно
|
|
| 8,73% (20)
|Нет, мне это не важно
|
|
| 31,88% (73)
|Не задумывался об этом раньше, но спасибо, что напомнили
|
|
| 37,12% (85)
|
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Если вы пользуетесь картами нескольких банков, то можете пройти данный опрос еще раз.
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