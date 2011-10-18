Как забота банков о безопасности влияет на удобство обслуживания?

Насколько активно вы пользуетесь банковскими картами? Активно пользуюсь картой везде, где возможна оплата с ее помощью 70,56% (163) Есть несколько карт, выбор использования которых зависит от стран посещения и/или канала использования (онлайн или оффлайн покупки) 16,88% (39) Пользуюсь картой для оплаты счетов, покупок в магазинах, но стараюсь не пользоваться ею для онлайн-платежей 5,63% (13) Стараюсь не держать деньги на карте 3,03% (7) Совершаю онлайн-платежи с помощью карты, но в магазинах предпочитаю наличные 3,46% (8) Не пользуюсь 0,43% (1) Как часто вы получаете уведомления от банков (по телефону, смс, e-mail, во время совершения платежей и пр.), связанные с безопасностью средств на ваших счетах (нерекламного характера). Никогда не получал 26,64% (61) Случалось раз или два 30,57% (70) Иногда приходят предупреждения о том, что участились случаи мошенничества, и стоит быть бдительным 15,72% (36) Да, меня регулярно предупреждают о мерах безопасности – например, о том, что не стоит никому сообщать пин-код, личные данные и т.п., даже если их запрашивают от имени банка 25,76% (59) Другое 1,31% (3) Если вы получаете уведомления о безопасности от банка (нерекламного характера), то в какой форме они чаще всего поступают? СМС 54,17% (117) Сообщения в личном кабинете онлайн-банка 7,87% (17) Мне звонят из банка 6,48% (14) По электронной почте 4,63% (10) Во время совершения платежей 11,57% (25) Другое 15,28% (33) Случалось ли, что ваш банк блокировал карту или отказывал в операции из-за подозрений, что доступ к счету пытаются получить злоумышленники? Нет, никогда 64,94% (150) Да, такое со мной случалось в России, но крайне редко 17,75% (41) Да, со мной такое случалось за границей, но крайне редко 8,23% (19) Со мной такое периодически случается в России 3,90% (9) Со мной такое периодически случается за границей 3,03% (7) Со мной такое случается как в России, так и за рубежом 2,16% (5) Если банк хотя бы раз блокировал вашу карту по соображениям безопасности, то насколько серьезные проблемы для вас это вызвало? Для меня это прошло безболезненно – я позвонил в банк, и ее тут же разблокировали 18,09% (36) Особых проблем это не вызвало, но пришлось идти в отделение, чтобы ее разблокировать 9,05% (18) Это вызвало заметные неудобства – я не мог сразу ее разблокировать, поэтому не получилось совершить ряд покупок и т.п. 10,55% (21) Это вызвало серьезные проблемы 9,05% (18) Другое 53,27% (106) Что банк вам предложил сделать после блокировки: Не дал альтернативы, заблокировал и все 22,40% (43) Временно разблокировал карту для снятия необходимой суммы, после чего снова заблокировал 2,08% (4) Предоставил возможность получить наличные через банки-партнеры за рубежом 2,08% (4) Выслал новую карту почтой 0,00% (0) Установил ограничения на определенный тип операций (например, только на снятие наличных) 4,17% (8) Другое 69,27% (133) Как вы отнеслись к блокировке карты по соображениям безопасности: Нейтрально – я практически не заметил неудобств 5,45% (11) С пониманием – это делается для моей же пользы 32,18% (65) С некоторой долей негатива – хотя я понимаю, что блокировка, скорее всего, оправдана, я бы предпочел, чтобы банк не предпринимал подобных действий 16,83% (34) Отрицательно – считаю, что банк просто перестраховался, никакой опасности операция не представляла; банк должен более интеллектуально подходить к мониторингу операций и не доставлять неудобств своим клиентам 7,43% (15) Крайне отрицательно – считаю, что блокировка карты – это крайняя мера, банк должен предоставлять и иные варианты для клиентов 6,93% (14) Другое 31,19% (63) Что, по-вашему, должны предпринимать банки, чтобы обеспечить безопасность и при этом не причинять неудобств своим клиентам (выберите несколько вариантов ответа с помощью клавиши Ctrl)? Ничего – меня устраивает нынешняя ситуация 9,86% (29) Перестать перестраховываться – мне кажется, что опасность меньше, чем нам это преподносят 4,76% (14) Ввести дополнительные степени защиты карт 22,45% (66) Информировать клиентов о том, как они могут защитить себя от мошенников, чтобы те использовали карты осмотрительно – тогда необходимости в блокировке не будет 19,05% (56) Усовершенствовать систему безопасности – использовать современные инструменты противодействия мошенническим операциям, чтобы не досаждать клиентам 39,12% (115) Другое 4,76% (14) Предоставляет ли ваш банк механизмы снижения рисков использования карт? Нет, ничего не предоставляет 14,41% (33) Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., и я пользуюсь этим 28,82% (66) Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., но я этим не пользуюсь 13,97% (32) Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, и я пользуюсь данной возможностью 7,42% (17) Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, но я не пользуюсь данной возможностью 1,75% (4) Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке) и я пользуюсь данной возможностью 11,79% (27) Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке), но я не пользуюсь данной возможностью 1,31% (3) Не знаю 20,52% (47) Как бы вы оценили, насколько надежно ваш банк защищает ваши карты от возможного мошенничества по личным впечатлениям и опыту? Слабая 7,46% (17) Удовлетворительная 29,39% (67) Надежная 38,16% (87) Очень надежная 10,09% (23) Затрудняюсь ответить 14,91% (34) Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь? Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков 51,33% (116) Входит в топ-50 крупнейших банков страны 45,13% (102) Крупный региональный банк 2,21% (5) Небольшой банк 1,33% (3) Влияют ли отзывы клиентов банков о блокировках по причине безопасности на ваш выбор в пользу того или иного банка? Да – негативно 22,27% (51) Да – позитивно 8,73% (20) Нет, мне это не важно 31,88% (73) Не задумывался об этом раньше, но спасибо, что напомнили 37,12% (85) Если вы пользуетесь картами нескольких банков, то можете пройти данный опрос еще раз.