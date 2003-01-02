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Предлагаем вашему вниманию список претендентов на звание победителя в номинации «Человека года - 2017».
Проголосовать могут только зарегистрированные пользователи.
23,08% (45)
5lexxx
1,54% (3)
KlaraZ))
2,05% (4)
Astronomer
1,03% (2)
LEON 1304
1,54% (3)
Sergio Fedossini
10,77% (21)
bhuma
2,56% (5)
Alex_Perm
14,87% (29)
oceola2
2,56% (5)
Reverse14-88
0,51% (1)
тихо
0,00% (0)
Hempl
0,00% (0)
zavval
3,08% (6)
Людочка59
6,15% (12)
1611949
0,51% (1)
Elesandra
1,03% (2)
M.Surveyor
3,08% (6)
BAY
0,51% (1)
vechev
0,00% (0)
im0
2,05% (4)
Mavr1
0,00% (0)
SergeyVladimirovich
0,00% (0)
WindMan
2,56% (5)
Taratorkinn
4,10% (8)
Gudini
2,05% (4)
Lilaa
0,51% (1)
denn90
0,00% (0)
SmartUser
3,08% (6)
Sergey7
4,62% (9)
Золотые горы
6,15% (12)
lgm118a
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