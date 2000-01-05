Вход
Предлагаем вашему вниманию список претендентов на звание победителя в номинации «Человека года — 2018».
Проголосовать могут только зарегистрированные пользователи.
0,40% (2)
Lari$$an$
1,20% (6)
LEON 1304
2,81% (14)
гривенник
2,81% (14)
oceola2
3,61% (18)
Nouveau
0,60% (3)
тихо
0,40% (2)
Astronomer
1,20% (6)
SmartUser
22,65% (113)
Карасик
0,20% (1)
yura72095
0,40% (2)
Mavr1
0,80% (4)
Subar17
5,01% (25)
Alex_Perm
15,63% (78)
bhuma
1,00% (5)
kirena
16,43% (82)
BAY
0,00% (0)
alex97
1,80% (9)
Sekira
0,80% (4)
Рустам Васильевич
1,40% (7)
YuriS
0,20% (1)
Linel
6,01% (30)
Gudini
2,81% (14)
chvi
2,20% (11)
digi_spb
0,80% (4)
Taratorkinn
3,21% (16)
Sergey7
0,40% (2)
BarsockOFF
0,20% (1)
gttimtim
1,80% (9)
Compaq
3,21% (16)
UnembossedName
архив вопросов

← к списку опросов