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C какой периодичностью вы бы хотели получать новости Banki.ru?

Начало: 14.07.2005

Конец: 19.08.2005

Опрос не активен.

Голосов: 125

C какой периодичностью вы бы хотели получать новости Banki.ru?
C какой периодичностью вы бы хотели получать новости Banki.ru?
Раз в день
  49,19% (61)
Два раза в день
  8,87% (11)
Раз в неделю
  16,94% (21)
Раз в 2-3 дня
  8,06% (10)
Они мне не нужны
  16,94% (21)

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