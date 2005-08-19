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Портрет посетителя Banki.ru. Сколько Вам лет?

Начало: 19.08.2005

Конец: 04.09.2005

Опрос не активен.

Голосов: 526

Портрет посетителя Banki.ru. Сколько Вам лет?
Портрет посетителя Banki.ru. Сколько Вам лет?
до 20
  6,49% (34)
20-25
  41,22% (216)
25-35
  34,73% (182)
35-50
  15,65% (82)
больше 50
  1,91% (10)

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