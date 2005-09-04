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Каков уровень Вашего дохода?

Начало: 04.09.2005

Конец: 05.10.2005

Опрос не активен.

Голосов: 787

Портрет посетителя Banki.ru: Каков уровень Вашего дохода?
Портрет посетителя Banki.ru: Каков уровень Вашего дохода?
до 300 долл.
  13,30% (104)
300-500
  19,44% (152)
500-1000
  28,39% (222)
1000-2000
  24,55% (192)
свыше 2000 долл.
  14,32% (112)

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