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Портрет посетителя Banki.ru: Кто Вы?

Начало: 11.10.2005

Конец: 16.11.2005

Опрос не активен.

Голосов: 859

Портрет посетителя Banki.ru: Кто Вы?
Портрет посетителя Banki.ru: Кто Вы?
Рабочий
  5,04% (43)
Специалист
  43,44% (371)
Руководитель среднего звена
  22,13% (189)
Руководитель высшего звена
  7,85% (67)
Предприниматель
  7,61% (65)
Другое
  6,32% (54)
Не работаю
  7,61% (65)

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