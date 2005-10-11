Портрет посетителя Banki.ru: Кто Вы? Рабочий 5,04% (43) Специалист 43,44% (371) Руководитель среднего звена 22,13% (189) Руководитель высшего звена 7,85% (67) Предприниматель 7,61% (65) Другое 6,32% (54) Не работаю 7,61% (65)